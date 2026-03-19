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Cambados

CES y SEO/BirdLife proponen declarar como ENIL parte de litoral del Cambados

Beni Yáñez
19/03/2026 22:59
Un momento de la reunión donde se presentó la iniciativa
Un momento de la reunión donde se presentó la iniciativa
| cedida
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El Colectivo Ecologista de O Salnés (CES) y la Sociedad Española de Ornitología (SENO/BirdLife) presentaron a los grupos políticos de Cambados y a representantes de la Cofradía y de las mariscadoras una propuesta para declarar como Espacio Natural de Interés Local (ENIL) un área costero de alto valor ambiental  en la Ría.

La propuesta alcanza al municipio de Cambados y abarca la zona intermareal del Estanque da Seca, Saco de Fefiñáns y Ribeira de Fefiñáns hasta la Torre de San Sadurniño, así como pequeñas masas forestales próximas.

En conjunto, se trata de un ámbito de alrededor de  91 hectáreas “que presenta importantes valores naturales, paisajísticos y patrimoniales”, y es clave en el ecosistema de la Ría.

“Destaca polos seus valores ornitolóxicos, ao funcionar como área de alimentación, descanso e paso migratorio para numerosas aves acuáticas e limícolas”. Se observan “garzas, ánades, pilros, mazaricos ou o cullereiro común”.

Los promotores subrayan que la declaración de un ENIL permitiría proteger estos hábitats frágiles y reforzar la conectividad ecológica de la Ría, al tiempo que se compatibilizaría la conservación de la naturaleza con los usos tradicionales como el marisqueo, la educación ambiental y el ocio responsable.

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