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Cambados

Cambados desatasca la licitación de la renovación de la Praza das Rodas por unos 90.000 euros

Se sustituirá el adoquinado de la plaza por una losa granítica similar a la de su entorno

A. Louro
19/03/2026 05:55
El Concello cambiará el adoquinado de la plaza
Gonzalo Salgado
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El Concello de Cambados sacó ayer a licitación la renovación urbana de la Praza das Rodas, que cuenta con un presupuesto base de 89.993,75 euros y que está financiado al amparo del Plan +Provincia 2024. La actuación busca poner fin al deteriorado estado del adoquinado de esta concurrida plaza, que implica un riesgo de accidentes para los peatones —de hecho, en los pliegos del contrato advierten de caídas con la responsabilidad patrimonial del Concello—.

Así pues, la obra incluirá el cambio del adoquín por una losa granítica similar a la de su entorno. Además, en la actuación se incluye el callejón Rodas, un pequeño tramo todavía sin pavimentar y que rompe la armonía del entorno. Además, aprovechando este cambio de pavimento se renovarán las instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua y se soterrarán las redes de electricidad y luz.

En cuanto al plazo de ejecución es de dos meses desde su inicio y tendrá una garantía mínima de un año. En cualquier caso, la obra tiene que estar lista, como muy tarde, el 30 de septiembre, cuando las obras pendientes del Plan +Provincia 2024 deben estar concluidas para no perder la financiación, tras la prórroga concedida por la administración provincial. Cabe recordar que todavía falta por licitar (dentro de esta línea de ayudas) la renovación del parque infantil de Torrado y del de la Estación.

Se trata así, la renovación de la Rúa das Rodas, una obra que ya estaba en la agenda del gobierno local desde el anterior mandato, ya que fue presentada en 2023, pero fue necesario cambiar el proyecto y se fue demorando, hasta enmarcarse en esta línea de ayudas que el Concello va desatascando.

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