La Santa Compaña ya forma parte del paseo de esculturas de Cambados

Lucas Míguez es el autor del conjunto escultórico Mónica Ferreirós

El jardín exterior de la Biblioteca Municipal Luís Rei luce ya el conjunto escultórico de la Santa Compaña, que se suma a la ruta de esculturas cambadesa. Será así la pieza número catorce de un itinerario que trata de poner en valor el patrimonio cultural de la villa, siendo en sí un importante recurso turístico. Este conjunto, obra de Lucas Míguez, afincado en Meis, está conformado por siete figuras fantasmagóricas de forma lineal, con unas dimensiones de 7,35 metros de largo, 1,10 metros de ancho y 1,90 metros de alto. Una tenebrosa recreación de una de las leyendas más populares e identitarias de la cultura popular gallega, alrededor de la cual el Concello —con la colaboración de la Mancomunidade do Salnés— tratará de crear un nuevo polo de atracción, jugando también con su iluminación en la noche.

Una obra que fue el resultado dos cerca de dos años de investigación por parte del autor sobre la Santa Compaña, de la que “no hay dos personas cuyas historias coincidan”, más que en pequeños detalles: la indumentaria, la marcha la encabeza un mortal o que es un número impar. Circunstancias que Míguez trató de plasmar en esta escultura, también a través de los objetos que porta cada figura —un libro, un cubo de agua bendita, una vela...— que vienen a representar esa multitud de versiones.

Autoridades y el escultor, posan junto a la nueva adquisición del Concello Mónica Ferreirós

Así, la idea, surgida ya hace tiempo —la obra la terminó hace ya dos años— surgió con el objetivo de representar la identidad y tradiciones gallegas tras pasar más de dos décadas en el extranjero, según recuerda Míguez. Y, precisamente, su adquisición viene a continuar con el fin de poner en valor los mitos propios, como este.

Desde el Concello, el alcalde, Samuel Lago, recalcó que dese un primer momento vieron como “unha fantástica idea” la incorporación de la Santa Compaña —la escultura tiene de base cemento y está tratada con fuibra de vidrio y resina epóxica— a la ruta de esculturas, que finalmente se pudo llevar a cabo a través de la Mancomunidade, con una financiación de 65.000 euros a través del Plan Nacional de sostenibilidad turística en destinos Xacobeos del Ministerio de Turismo, para crear un producto turístico basado en las creencias que acompañan al Camino de Santiago.

Ubicación idónea

La escultura puede ya visitarse en el jardín frontal de la Biblioteca municipal, en una “ubicación idónea”, según explicó Lago, ya que se enmarca en las inmediaciones “do antigo convento franciscano e ao lado da igrexa e isto ten moita vinculación tamén co mundo espiritual e relixioso”, así como su colocación, mirando al cementerio de Santa Mariña. Asimismo, la localización se eligió también pensando en poder cerrar la zona por la noche, ya que se trata de materiales que “poden ser débiles ante o vandalismo”, concluyó Lago.