Cambados Zona Centro agota los 500 bonos 3x2 de la campaña del Día do Pai en menos de 48 horas

El edil de Comercio, Tino Cordal, y María Piñeiro, como representante de Zona Centro, en la presentación Cedida

La asociación de comerciantes Cambados Zona Centro, en colaboración con el Concello, lanzó el pasado lunes su campaña promocional por el Día do Pai con rotundo éxito, agotando los bonos 3x2 en menos de 48 horas. En total, 500 vales —los 200 disponibles en la web se esfumaron en pocas horas— con los que se espera un retorno mínimo de 15.000 euros en el comercio local, si bien en las ediciones anteriores el retorno total se estima que superó los 32.000 euros.

Así, desde la asociación se pusieron en circulación un total de medio millar de bonos por un valor de 30 euros y que los clientes pudieron obtener por un coste de 20 euros, ya que el Concello cubre la diferencia al aportar una cuantía de 5.000 euros. Ahora, los clientes que adquirieron estos vales tienen de plazo hasta el 31 de marzo para realizar sus compras en los numerosos establecimientos adheridos a la campaña, ya que en caso de no canjearse en este plazo el importe no será devuelto. Además, cabe señalar, tampoco se podrá recuperar el dinero en caso de que la compra realizada sea inferior a la cuantía del vale (30 euros) y, en caso de devoluciones de la compra, el establecimiento emitirá un vale por el importe de la factura, con el que se podrá realizar otra compra con ese importe.