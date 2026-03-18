Cambados prevé sustituir el alumbrado de Burgáns e instalar luces led en Tragove

La iluminación en el campo de fútbol ha despertado varias quejas Cedida

La Concellería de Obras e Serizos ha encargado la redacción de un proyecto para la mejora del alumbrado exterior en Aldea Tragove, con la instalación de luminarias led, y en el campo de fútbol de Burgáns. El objetivo del Concello es incluir esta obra en la línea de subvenciones del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra para 2026, junto a otras actuaciones, como la mejora en caminos y viales municipales y las cámaras de videovigilancia en el casco urbano —proyecto para el que ya contaba con financiación y del que se tuvo que prescindir, precisamente, para aportar más fondos a la necesaria renovación de la cubierta de Burgáns—.

La renovación de la cubierta de Burgáns ya tiene propuesta y empezará “en poucas semanas” Más información

El Concello volverá a apostar así por la adecuación de sus instalaciones deportivas —ya están contempladas las mejoras del pabellón, para este año, y el cambio del césped del campo de fútbol trasero del complejo de O Pombal— y, más completamente, de Burgáns, que será objeto en los próximos meses de la renovación de la cubierta de las gradas, que suponía un peligro para los aficionados. Una mejora que (en caso de materializarse la propuesta) se completaría con la renovación de un alumbrado que ha despertado quejas entre los deportistas y usuarios de las instalaciones en los últimos meses.

La inversión dependerá del coste del proyecto, que en principio sería sufragado por la administración provincial, aunque el edil de Obras, José Ramón Abal, prefiere evitar pronunciarse hasta que la propuesta esté cerrada.