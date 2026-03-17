Zona Centro lanza los bonos del Día do Pai con rotundo éxito y existencias agotadas en la web

El edil de Comercio, Tino Cordal, y María Piñeiro, como representante de Zona Centro, en la presentación de la campaña Cedida

La asociación Cambados Zona Centro —con la colaboración del Concello— abrió ayer su campaña promocional por el Día do Pai con sus bonos 3x2 con rotundo éxito tras agotar existencias en la web en apenas unas horas. Unos 200 vales que volaron ya por la mañana en el arranque de la campaña, a los que hay que sumar otros 300 cuya venta se realiza presencialmente en la sede de Zona Centro o la asesoría Juan Rey.

Así, se pondrán en circulación un total de medio millar bonos por un valor de 30 euros y que los clientes podrán obtener por un coste de 20 euros, ya que el Concello cubre la diferencia al aportar una cuantía de 5.000 euros. Cada persona puede adquirir, como máximo, dos bonos por valor de 60 euros y se pueden canjear en los comercios y locales de hostelería y restauración adheridos a la campaña.

Los clientes podrán así canjear estos bonos desde ayer mismo y hasta el 31 de marzo en la extensa nómina de comercios y establecimientos adheridos a la campaña impulsada por Cambados Zona Centro. Cabe señalar que los vales no pueden cambiarse por dinero en efectivo y que no se devolverá su importe en caso de que la compra sea inferior. En el caso de devoluciones, el establecimiento emitirá un vale por el importe de la compra.

El retorno mínimo esperado en el comercio es de unos 15.000 euros en una temporada, generalmente, baja en cuanto a ventas, dinamizando así el consumo gracias a la colaboración económica por parte de la Concellería de Promoción Económica.