Un joven caldense resulta herido en un accidente de moto en Sete Pías

El joven se cayó de su moto Emerxencias de Cambados

Un motorista resultó herido de madrugada en un accidente de moto en el polígono industrial de Sete Pías, en Cambados. El herido, un joven caldense de 26 años, sufrió una caída de su motocicleta, necesitando la asistencia de los servicios de emergencias, teniendo que ser finalmente evacuado hasta el Hospital do Salnés.

El suceso se registró sobre las 00:35 horas de la noche del pasado lunes al martes y no hubo más vehículos implicados, según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) del 112 de Galicia movilizaron también hasta el punto a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó al hombre hasta el Hospital do Salnés, con heridas leves, por laceraciones y dolor en una pierna derecha.