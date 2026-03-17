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Cambados

La Xunta refuerza la equipación de Emerxencias de Cambados para mejorar su capacidad de respuesta

A. Louro
17/03/2026 20:35
El alcalde, Samuel Lago, participó en la recepción del material
El alcalde, Samuel Lago, participó en la recepción del material
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El servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados recibió hoy herramientas eléctricas para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias a través de la Dirección Xeral de Emerxencias. Un lote de herramientas que se suma a una reciente subvención económica de la Diputación que permitió incorporar a su maquinaria dos generadores eléctricos, una motosierra, dos ordenadores portátiles, un material de iluminación y linternas individuales para los voluntarios.

Un equipamiento que permitirá al servicio cambadés reforzar las operaciones en situaciones como cortes de luz, intervenciones nocturnas, retirada de árboles caídos o asistencia en emergencias, mejorando la seguridad y la eficacia del trabajo de los voluntarios, según explicaron desde Emerxencias.

El alcalde, Samuel Lago, participó también en el acto de reparto de este material, del que se beneficiaron 77 agrupaciones de Protección Civil de la Comunidad, con el reparto de 35 kits de material logístico de seguridad, 32 kits de herramientas eléctricos y una decena de tiendas de campaña para atención a emergencias. La Xunta destinó a esta medida cerca de 350.000 euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

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