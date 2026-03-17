La plataforma inteligente del agua de la comarca despierta el interés de cinco empresas

La estación de tratamiento de agua potable de O Salnés Gonzalo Salgado

La Mancomunidade do Salnés avanza cara a la digitalización de sus servicios y uno de los más prioritarios es la red comarcal de abastecimiento, especialmente de cara a asegurar su correcta operatividad en la temporada estival, cuando la llegada del turismo tiende a colapsar el servicio. Así, el objetivo es la creación de una plataforma inteligente con la que poder monitorear, en tiempo real, el estado de la red y así mejorar la gestión. Un contrato, valorado en cerca de 400.000 euros, que ha despertado el interés de cinco empresas, que han presentado ofertas para su adjudicación.

Así pues, concurren al contrato Espina y Delfín, FCC Aqualia, Elliot Cloud, Cuartazona Ingeniería y Gimeno Digital Texhnologies, cuyas proposiciones han sido admitidas al proceso y entre las que saldrá la adjudicataria, que asumirá la creación de una tecnología que a permitirá monitorizar hasta 37 puntos de la red comarca de agua, para detectar incidencias o anomalías tan pronto estas se produzcan, facilitando así la toma de decisiones en una red clave para los municipios.

Un sistema que contará con grandes pantallas de seguimiento que se instalarán en el nuevo centro logístico que la Mancomunidade está habilitando en la nave adquirida en Sete Pías, desde donde se centralizará la digitalización del agua, junto a otros servicios, además de ser la sede de futuras formaciones y taller y garaje de la maquinaria comarcal.

Destino Turístico

Un proyecto clave para la Mancomunidade que se ejecutará a través del proyecto de Destino Turístico Inteligente, que cuenta con una subvención de más de un millón de euros. Iniciativa que incluye también la implantación, con una inversión de 165.000 euros, de un “Data Lake Semántico”, sobre el que se desarrollará un centro de datos para centralizar todos los datos turísticos —integrando de la web, datos de movilidad, impacto económico, consumo de agua y otras fuentes públicas o propias— para mejorar la planificación y gestión del destino.