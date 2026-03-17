El Presupuesto no estará para el Pleno de marzo, pero el pago de facturas con el remanente acerca posturas

La Corporación reunida en un Pleno Mónica Ferreirós

El gobierno local debe convocar esta semana el Pleno ordinario del mes de marzo y en el orden del día todavía no figurará la aprobación del Presupuesto municipal para 2026, cuya negociación está algo más avanzada en las últimas semanas tras confirmar con el Ministerio que el Concello podrá utilizar el remanente del pasado año para el pago de facturas pendientes del último ejercicio, liquidando así el pago a proveedores pendiente. Una circunstancia, según señala el alcalde, Samuel Lago, que “constata que o plan económico-financieiro dou os seus resultados” en el pasado año, en el que “cumpríronse todos os parámetros sen aumentar a presión fiscal. É dicir, débeda a cero, pago a provedores liquidado —una vez se realice el reconocimeinto extrajudicial de crédito con cargo a los remanentes— e saldo positivo” en la cuenta.

Esta circunstancia facilitaría que de las partidas asignadas a cada Concejalía estarían ya exentas de las facturas pendientes. Una cuestión que algunos de los socios dudaban a la hora de aprobar un documento que se vuelve necesario para poner al día las cuentas municipales, pero que contempla importantes recortes, especialmente en áreas como Festas o Cultura, donde hay más gastos de libre disposición que en otras áreas de gobierno.

Así, el cuatripartito continúa con las negociaciones con el objetivo de llegar a entendimiento más pronto que tarde, pero que en ningún caso podrá elevarse en la sesión de este mes ni aunque el acuerdo político llegase antes, ya que los tiempo de intervención no lo harían posible, según explica Lago.