Clientes de Porto de Cambados declaran que el exgerente pedía pagos en efectivo por la vieira

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia de Pontevedra abrió esta mañana la vista oral del juicio contra el exgerente de Porto de Cambados, J.L.S., y su pareja por los delitos de administración desleal y apropiación indebida, por los que el Ministerio Fiscal solicita tres y dos años de prisión, respectivamente, aunque la acusación particular eleva la pena hasta los 16 años por un supuesto desfalco que cifra en algo más de 200.000 euros. La vista, que continuará el próximo miércoles con los testimonios pendientes de los acusados y del perito judicial, citó hoy a una veintena de testigos, especialmente, de clientes de la firma —dedicada al eviscerado y comercialización de la vieira—, que testificaron que el exgerente reclamaba pagos en efectivos, lo que a juicio de la Cofradía refuerza la teoría de que el acusado se hacía con esas cantidades, que presuntamente nunca llegaba a ingresar en las cuentas de la empresa de la Cofradía.

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Así lo explicó, tras la primera sesión de la vista oral, el patrón mayor, Alejandro Pérez, que hizo una valoración positiva de esta jornada, en la que quedó patente el patrón de “pagos en man” de los clientes hacia el principal acusado, así como otros de los testigos que declararon en la sesión, como la gerente predecesora de Porto de Cambados, que evidenciaron el agujero creado en las cuentas de la sociedad entre 2019 y 2022, años en los que el acusado era secretario del consejo de administración de la firma.

Entre estas testificaciones se volvió a incidir en que en el momento que el acusado asumió la gerencia de Porto de Cambados había unos ahorros de 200.000 euros tras la salida de la anterior dirección, así como señaló posibles irregularidades contables que despertaron las alarmas, al ser cargos que no encajan como propios de la empresa, tales como el alquiler de un vehículo de alta gama, suscripciones a plataformas de streaming, viajes, comidas con importantes facturas o compras en diferentes establecimientos.

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Así pues, la vista oral continuará el miércoles de la próxima semana en la Audiencia, cuando se espere que quede pendiente para sentencia y testifiquen los principales acusados y los peritos judiciales.