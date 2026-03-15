Pérez culpa de “deixadez de funcións” al gobierno de Ruperto Costa por el agujero de Porto de Cambados

Alejandro Pérez, actual patrón mayor de Cambados, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

La Cofradía de Cambados confía en poder cerrar un “episodio negro” en su empresa, Porto de Cambados, con el juicio que el próximo martes sentará en el banquillo de los accusados a su exgerente y a su pareja, acusados de administración desleal y apropiación indebida, que dejaron un importante agujero en las cuentas de la firma evisceradora y comercializadora de vieira. Así, el patrón mayor, Alejandro Pérez, confía en que la vista sirva para “saber a verdade do que pasou en eses anos” en los que el principal acusado fue gerente de la empresa, entre 2019 y 2022.

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Un periodo, lamenta Pérez, en el que hubo “deixadez de funcións” por parte “dos membros que estaban en aquel momento na Confraría”, gobernada durante esos años por Ruperto Costa, por lo que considera que el demandado “non é o único responsable”. Así, recuerda que en otoño de 2021, cuando se presentaron las cuentas del anterior ejercicio, “dáse o primer avio serio de que algo estaba pasando, cun saldo negativo” importante. Año en el que, recrimina el patrón mayor, el acusado contrató a familiares en la empresa y “todo este tipo de cousas non foron suficientes para que o houbesen botado fóra”. Un despido que no habría llegado hasta marzo de 2022, cuando se destapó definitivamente el caso.

Aó en el que se inició también acciones judiciales contra el exgerente. Una demanda que para Pérez no recogió todo “o que eles coñecían”, limitándose solo a 75.000 euros, cuando ahora la Cofradía estima ya el agujero creado en unos 200.000 euros. Una circunstancia que el patrón mayor vincula a que se año “había eleccións no Pósito”, por lo que se habría tratado de minimizar la situación. “Se nós non houberamos entrado , a día de hoxe, os socios seguirían sen saber todos os datos que levamos aportando durante estes anos”, asegura Pérez.

De hecho, critica que a la salida de la anterior gerencia había un saldo de 234.000 euros y se había pedido una póliza de crédito de 169.000 euros- Unas cantidades que quedaron solamente en unos 40.000 euros en total en las cuentas de la empresa, Porto de Cambados, “cando nós entramos en agosto de 2023”.

Cabe recordar que el juicio se celebrará el martes y la Fiscalía pide para el exgerente 3 años de cárcel y le atribuye el desfalco de 36.000 euros. Una cantidad que el Pósito eleva hasta los 200.000 euros, por cuestiones que el informe pericial no recoge al poder atribuirse a gastos contables de empresa, como “o aluguer dun coche de alta gama por mil euros mensuales” o “importes importantes en restaurantes”. “A culpa é de quen lle permitiu a ese señor” realizar esas operaciones y, por ello, señala a los miembros del anterior gobierno del Pósito.