División entre los viticultores: el Sindicato Labrego ve positivo poder bajar el cupo de producción en función de la campaña

La casa de cultura de Dena se llenó para la convocatoria de Unións Agrarias Gonzalo Salgado

La propuesta que presuntamente el Consello Regulador de la Denominación de Orixe tiene sobre la mesa para bajar los rendimientos por hectárea de 12.000 a 10.000 kilos sigue manteniendo en pie de guerra a los viticultores de O Salnés, arengados por Unións Agrarias, que ayer mantuvieron una nueva charla informativa y recogida de firmas en la casa de cultura de Dena, al entender que la medida acarrearía importantes prejuicios económicos a los productores.

Sin embargo, ayer se hizo patente que hay cierta división después de que el Sindicato Labrego Galego se posicionara con respecto a un posible cambio en el pliego de condiciones en la DO, durante una asamblea del sector en Arbo. En este sentido, los representantes del SLG subrayaron que es “un bulo” que se vayan a bajar los rendimientos en la presente campaña, aunque desde el Consello Regulador todavía no se han pronunciado al respecto públicamente. No obstante, se mostraron favorables a realizar cambios en el pliego de condiciones, de forma que, al igual que recoge que en situaciones excepcionales se pueda aumentar los 12.000 kilos de cupo de producción por hectárea en un 25%, se pueda también bajar esa cantidad en el mismo porcentaje en función de las existencia. En cualquier caso, esta posibilidad se valoraría siempre en base a la campaña en curso.

En este sentido, desde el sindicato apuntaron que “o almacenamento continuo de existencias pode provocar problemas de futuro que fagan que o prezo que perciba a persoa produtora baixe”. Más en un contexto global, recalcó José Antonio Presa, vocal del SLG en el Consello Regulador, de una importante bajada de consumo de vino.

“Logo de analizar os datos dos últimos anos, no SLG vimos que hai un aumento de produción pero non na venda, polo que valoramos engadir no regulamento medidas para regular a produción e a porcentaxe de mosto que poden sacar as bodegas por quilo de uva para contribuír entre todos a que non colapse a DO”, explicaron desde el SLG. La postura es clara: “É mellor ir cara á calidade no lugar de cara á cantidade”, argumentó igualmente el secretario de acción sindical, Brais Álvarez, que se mostró partidario a poder reducir estos cupos.

O Salnés cierra filas en contra

Una postura que se encuentra en las antípodas de la de Unións Agrarias, que alertó de la sensible situación de los viticultores de O Salnés, donde existe la mayor producción por hectárea, muy por encima de zonas como O Condado (donde se posicionó SLG) o O Rosal.

De este modo, Unións Agrarias incide en que la situación en la comarca saliniense podría provocar importantes pérdidas de ingresos para los pequeños viticultores, que no encontrarían salida para parte de las uvas que producen cada año y cuya entrada en el mercado negro podría suponer un importante prejuicio para los precios de compra. Cabe señalar que por el momento la propuesta todavía no ha sido elevada al Pleno por el Consello Regulador de la DO.