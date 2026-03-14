Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El PP de Cambados denuncia el “estado de abandono” e “insalubridade” de la Praza de Abastos

A. Louro
14/03/2026 21:13
La formación critica importantes deficiencias en las instalaciones
El Partido Popular de Cambados denunció ayer el “absoluto estado de abandono” de la Praza de Abastos” con “moitas eivas, defiencias e ata situacións evidantes de insalubridade” que estarían provocando una “fuga de clientes”. La portavoz local, Sabela Fole, entre otras cuestiones, recalcó que el Mercado “está cheo de suciedade, con moitos elementos rotos, ferruxe en numerosos espazos, falta de auga quente, portas que non se repoñen e un deterioro xeralizado” por lo que demandó al gobierno local la subsanación de estas deficiencias y una revisión periódica del mantenimiento, además de la demanda histórica de una reforma integral.

“Hai un ano caeu unha porta acristalada, que estivo a piques de provocar unha desgraza pola proximidade dunha persoa, e segue sen colocarse, hai zonas con  manchas de pota que dan unha imaxe e un cheiro insoportable, as deficiencias da instalación con falta de portas herméticas e dado que se trata dun recinto de venda de comida fresca provoca a presenza de moscas nas épocas de calor, os postos están cada vez máis baleiros tras a xubilación duns seis peixeiros e a falta de licitación dos mesmos por parte do Concello mentres o piso superior é un deserto”, dejando una “imaxe paupérrima”, recriminó Fole.

