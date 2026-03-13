Un estudio de la USC transforma el bagazo de albariño en ingredientes para controlar enfermedades animales

La catedrática Marta Lores durante la presentación de los resultados Cedida

El proyecto de investigación NeoGiANT, liderado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha desarrollado y validado planteamientos naturales innovadores con propiedades antimicrobianas y antioxidantes dirigidas a enfermedades infecciosas animales empleando para ello un extracto del bagazo de uva albariña. El objetivo era desarrollar un conjunto de nuevos productos (alimentos para animales, productos profilácticos y diluyentes de esperma) para disminuir el uso de antibióticos en la cría de animales y sustituir los conservantes sintéticos.

Para conseguirlo, se usó una técnica de extracción sostenible y patentada, valorizando los residuos de la producción de vinos blancos de alta calidad que aún conservan una importante carga de los compuestos bioactivos originalmente presentes en la uva. Entre los prototipos validados en este proyecto está la producción de 2.000 jeringas intramamarias para el tratamiento de la mastitis bovina, más de 1.500 kilos de pienso para la alimentación de lechones y la evaluación de su efecto en la diarrea post-destete, 600 kilos de pienso para alimentar 24.000 truchas arcoiris y diluyentes de semen para grandes granjas de esturión o reproducción porcina a grande escala.

Esto supuso la transformación de más de 20 toneladas de orujo de uva albariña en la producción de 15.000 litros de extractos en sus diferentes planteamientos, según informó la propia USC en la asamblea final de este estudio, coordinado por la catedrática de Química Analítica de la USC Marta lores e integrado por una veintena de socios de nueve países, de los cuales cuatro son instituciones de educación superior de Oporto, Berlín y República Checa.

“Excelentes propiedades”

Así pues, la investigadora principal del proyecto, Marta Lores, explicó mediante el comunicado de la USC que el estudio “demostrou que estas novas formulacións permiten controlar un bo número de enfermidades infecciosas de grande importancia na produción animal, tanto en gandería —bovina, porcina e avícola— como en acuicultura, pero non só para evitar o crecemento de microorganismos, senón para mellorar a saúde e o benestar dos animais, aumentando así ademais a rendibilidade das instalacións gandeiras e das piscifactorías”, recalcó.

Unos resultados que indican que las “excelentes propiedades” de los extractos naturales, basados en los polifenoles bioactivos de la uva albariña, proporcionarán protección antimicrobiana y antioxidante a los animales, mejorando su bienestar y rendimiento y actuando como terapias preventivas.

Así pues, las conclusiones finales se presentaron la pasada semana en el Centro de Estudios Avanzados de la USC, demostrando la viabilidad de convertir el bagazo de uva en ingredientes funcionales antimicrobianos y antioxidantes y sirviendo las metodologías y procesos desarrollados como guía para futuras regulaciones que promuevan los productos veterinarios naturales.