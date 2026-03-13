La reforma de la Casa do Mar, sigue pendiente de la licencia municipal tras tener que adaptarse al Plan Especial

El edificio precisa de una renovación en su interior Gonzalo Salgado

El proyecto de reforma de la Casa do Mar de Cambados ha tenido que adaptarse al Plan Especial de ordenación portuaria de San Tomé y Tragove, aprobado a finales del pasado año, y se encuentra ahora a expensas de contar con la licencia municipal. Así lo explicó el alcalde, Samuel Lago, que indicó que la aprobación de este plan hizo preciso un requerimiento al faltar parte de la documentación necesaria para contar con la licencia, imprescindible para continuar con la tramitación y que el Instituto Social de la Marina pueda sacar a licitación una urgente obra por el estado de deterioro del edificio.

El ambicioso proyecto incluye, entre otras cuestiones, actuaciones en la cubierta o la instalación de un ascensor. Además, se obrará en la cubierta, el acceso principal, los pasillos y los distintos espacios del interior del inmueble, con un avanzado deterioro por su antigüedad. Además, se instalará también saneamiento, fontanería y calefacción. Cabe señalar que el edificio presentaba problemas importantes de accesibilidad, pérdidas de aguas en las tuberías, grietas, abombamientos o el descuelgue de algunas zonas del falso techo, que entre otras cuestiones, hace urgente la reforma proyectada, que ya quema etapas, tras superar varios escollos, como el de Portos.