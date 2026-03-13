La Fiscalía pide tres años de prisión para el exgerente de Porto de Cambados y otros dos para su pareja

La Cofradía de Cambados se persona como acusación particular Gonzalo Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo martes el juicio contra el exgerente de Porto de Cambados y su pareja por los delitos de administración desleal y apropiación indebida. El Ministerio Fiscal solicita para ellos tres y dos años de prisión, respectivamente, aunque la acusación particular eleva la pena hasta los 16 años por un supuesto desfalco que cifra en algo más de 200.000 euros. Una cuantía que la Fiscalía rebaja de forma importante, hasta los 36.000 euros por gastos calificados como improcedentes por el uso de la tarjeta de empresa y por cobros en metálico no ingresados en las cuentas de la firma evisceradora y comercializadora de vieira.

Así, la Fiscalía considera que el exgerente, con el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial y, en perjuicio de la entidad a la que representaba, entre los años 2019 y 2022 recibió, por cobros efectuados a distintos clientes, dinero en efectivo que no era ingresado en las cuentas de la empresa ni destinado en beneficio de la misma haciéndose con esas cantidades. Además, indica que imputaba a la empresa gastos propios, cargando a la tarjeta de la sociedad y a sus cuentas gastos personales como, por ejemplo, gastos de supermercado, hostelería o de su vehículo particular que cifra el Ministerio Fiscal en 31.320,33 euros: 7.825,79 euros en combustible, 5.321,49 euros en dietas y comidas, 1.080 euros por el abono de una multa de tráfico, 1.094 euros para reparaciones de su coche, 9.480,62 euros en gastos sin facturas o 4.045,28 euros en efectivo por ventas en efectivo, entre otros cargos.

Asimismo, también lo acusa, al igual que se pareja —que fue trabajadora durante un tiempo de Porto de Cambados— de ingresar en una cuenta bancaria, sin autorización ni conocimiento por parte de la empresa, grandes cantidades correspondientes a la firma, apropiándose de ellas. Unas cantidades que la Fiscalía cifra en 5.242,60 euros.

Cantidad que, precisamente, reclama el Ministerio Fiscal a ambos como indemnización a la firma de la Cofradía de Cambados por los prejuicios causados, así como otros 31.320,33 euros para el exgerente por el resto de conceptos que le imputa al acusado.

Diferencia de cuantías

Unos importes que difieren con el desfalco atribuido por el propio Pósito, que lo eleva a 200.000 euros durante los dos años de gestión del acusado al frente del consejo de la firma. Cuantía que la Cofradía ha ido aumentando conforme avanzaba la investigación. De hecho, cuando el actual patrón mayor, Alejandro Pérez, asumió el cargo hizo públicos a los socios algunos de los cargos con respecto a la acusación judicial que mantiene contra el exgerente. En aquel momento se cifraban ya en 119.000 euros, entre la falta de dinero en metálico y gastos que consideran improcedentes con la tarjeta de la sociedad de la vieira por conceptos como comidas en lujosos restaurantes, el alquiler de un coche de alta gama, obras en un domicilio particular, compras en Carrefour, Amazon, estancos, gastos en peluquería y hasta en el Burger King.

Fue la directiva de Ruperto Costa, en 2022, la que detectó el desfalco y lo despidió, presentando la querella, que posteriormente fue ampliada al comprobarse que el agujero era mayor que los 75.000 euros cifrados en un inicio, ampliándose posteriormente la demanda también a su pareja.

Así, finalmente los acusados se someterán este martes a juicio en la Audiencia de Pontevedra, en la que además de las penas de prisión y correspondientes indemnizaciones, en el caso del exgerente, se enfrentará también a la inhabilitación especial para el puesto de administrador o gerente por el plazo de tres años, según recoge el escrito de acusación hecho público por el Ministerio Fiscal.