Cambados apuesta por la inclusión a través de una formación gratuita en lengua de signos con IA

La concejala de Mocidade, Noelia Gómez, y el teniente de alcalde, Tino Cordal Gonzalo Salgado

La Concellería de Mocidade de Cambados, que dirige Noelia Gómez, pondrá en marcha este año la organización de un curso formativo online en Lengua de Signos Española (LSE) que además está impulsado por una Inteligencia Artificial. Una iniciativa pionera —de la mano de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) y la empresa Sígname— que incorpora tecnología de IA para facilitar un aprendizaje más dinámico e interactivo. Esta plataforma permitirá a cualquier ciudadano iniciarse en LSE de forma autónoma y ofrecerá la posibilidad de obtener el certificado oficial del nivel A1 en esta lengua.

Gómez presentó la iniciativa, que surge por primera vez con el objetivo de ofrecer una herramienta que mejore la inclusión y la comunicación efectiva con la comunidad sorda o, incluso también, con personas con TEA. Además, la pretensión es que puedan acceder a esta formación trabajadores municipales, comunidad educativa de Cambados o personal de clubes deportivos. En total habrá medio centenar de plazas disponibles, completamente gratuitas, aunque dependiendo de la demanda son susceptibles a ampliarse.

Las personas podrán inscribirse a la acción formativa a partir del 16 de marzo y hasta el próximo 6 de abril, cuando comenzará el curso online, compuesto por 53 módulos y tres meses de formación, que se superará tras aprobarse un examen final. Así, los interesados pueden anotarse a través de la oficina de la OMIX, el teléfono 673 53 33 31 o el correo electrónico omix@cambados.es. La concejala animó a la participación, pero llamó a la responsabilidad de los alumnos que se anoten, ya aunque la inscripción es gratuita el Concello será quien asuma el coste por matrícula, que asciende a 130 euros por persona, recalcó.

Aplicación de nueva tecnología

Una de las novedades de este curso —que contará igualmente con docentes con los que poder resolver dudas— es la aplicación de la inteligencia artificial. Entre sus funcionalidades destacan contenidos interactivos y multimedia adaptados a distintos perfiles de aprendizaje; seguimiento del progreso individualizado; y corrección automática mediante inteligencia artificial, que analiza los signos realizados y proporciona una respuesta inmediata, poniéndose la pantalla en verde en caso de que los gestos realizados sean correctos y en rojo de lo contrario, junto a una explicación del porqué.

Una aplicación de la tecnología a una formación “moi demandada” para mejorar la integración y la concienciación sobre esta materia, según celebró el teniente de alcalde, Tino Cordal. El objetivo es que pase a ser un curso habitual y poder extender en futuras anualidades a niveles más altos.

El cartel del curso, además, fue elaborado y donado voluntariamente por la cambadesa Mariña Charlín Piñeiro, estudiante de diseño gráfico.