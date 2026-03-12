El parque de maquinaria comarcal suma cuatro vehículos por 156.000 euros y ya llega a la treintena

La entidad comarcal presentó las nuevas adquisiciones D.A.

La Mancomunidade do Salnés cuenta con un importante parque de maquinaria que suma una treintena de vehículos. Una flota que ha sumado un nuevo tractor, dos furgonetas y un cuadriciclo, ya a disposición del ente comarcal, a través de una partida de más de 156.000 euros, financiada con una ayuda de 87.000 euros a través del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta.

De este modo, el pasado año se adquirió un tractor dotado con una desbrozadora lateral para la limpieza de pistas rurales, paseos, áreas recreativas y rutas de senderismo, entre otras vías. Con él se quiere reforzar el parque de maquinaria existente y garantizar la cobertura de las necesidades de todo el territorio que conforma la Mancomunidade y renovar la flota, ya que el tractor actual presentaba deficiencias por el paso del tiempo. La Xunta financió este vehículo con 48.000 euros.

Así, esta equipación viene a completar lo adquirido a través de la misma línea de ayudas en el año 2024, con una aportación autonómica de 39.000 euros. En este caso, por una parte, se dotó de los medios necesarios el servicio técnico de Calidad del agua y Control de Vertidos y de compostaje para sus desplazamientos con la compra de dos furgonetas y, por otra, se sumó un vehículo tipo cadriciclo con accesorios para la realización de los trabajos de los peones ambientales, que les permite moverse por distintos tipos de terreno, especialmente en zonas de difícil acceso.

“Mellorar a resposta”

Así pues, la Mancomunidade presentó ayer los vehículos adquiridos, que “permiten mellorar a capacidade de resposta dos servizos mancomunados e seguir avanzando na conservación e mantemento do territorio, especialmente no ámbito rural, onde este tipo de medios resultan fundamentais para actuar con maior eficacia”, recalcó el presidente, David Castro, que destacó el papel del gobierno autonómico para el mantenimiento de los servicios mancomunados.

En este sentido, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, destacó a la Mancomunidade como referente y “símbolo do bo facer” y subrayó el apoyo del gobierno gallego para proyectos de carácter estratégico, como el centro logístico de Sete Pías.