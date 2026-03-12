Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados organiza una visita guiada a la exposición del legado de Asorey en Santiago

La actividad irá de la mano de Maribel Iglesias y tendrá lugar el próximo domingo, 15 de marzo

A. Louro
12/03/2026 05:30
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió a la inauguración de la exposición en la Cidade da Cultura
Acto de inauguración de la exposición en la Cidade da Cultura
Cedida
La Concellería de Cultura e Patrimonio promueve una visita guiada a la exposición ‘Francisco Asorey, unha recuperación necesaria’, que desde el pasado mes de octubre se mantiene abierta al público en la Cidade da Cultura de Santiago y que reúne más de un centenar de piezas —entre esculturas, escayolas, dibujos, imágenes y documentos de la época— de uno de los escultores más destacados de Galicia y de los renovadores de la escultura española del siglo XX.

La visita guiada correrá a cargo de la historiadora Maribel Iglesias (Caracas, 1964), como una de las personas que más sabe sobre el escultor cambadés. Será el domingo 15 y la salida será desde la Praza do Concello, a las diez de la mañana. Las personas interesadas pueden inscribirse y solicitar información en la biblioteca municipal, en el correo biblioteca@cambados.es o en el teléfono 986 520 008.

Cabe señalar que la exposición, que en el mes de abril se despide, es una de las muestras más completas del Asorey y está concebida como un “paseo” para descubrir su evlución artística y el equilibrio entre tradición, espiritualidad y modernidad.

