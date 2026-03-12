Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

As Saíñas sortea una cesta-carretilla valorada en más de 2.500 euros por el Día da Nai

A. Louro
12/03/2026 20:47
La cesta está expuesta en el Bar Santa Cruz de Castrelo
La cesta está expuesta en el Bar Santa Cruz de Castrelo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Asociación de Mulleres Rurais ‘As Saíñas’ de Castrelo organiza este año la décima edición del sorteo de ‘A caixa dos soños de mamá’, una cesta-carretilla valorada en más de 2.500 euros, en conmemoración por el Día da Nai.

La ya popular cesta que está expuesta en el bar San Cruz incluye —además de una carretilla autobasculante—  un reloj dorado de Tous; bolso, cartera y gargantilla de la marca Guess, un bono doble para una noche en una suite de hotel: un bono individual de balneario con masaje corporal completo; un pack de perfumes; vales diarios de tatuajes, restaurantes, cafitarías o peluquerías; un secador y plancha alisadora profesional; tratamientos para el pelo; sets de baño; maquillajes o lotes de vino, entre otros productos.

Las rifas ya están en la venta y el ganador será el que coincida con las cuatro últimas cifras del Sorteo Extraordinario de la Once por el Día de la Madre, del 3 de mayo. Las participaciones pueden adquirirse en distintos establecimientos de la parroquia por un donativo de un euro., que da la oportunidad de jugar dos números. En caso de no aparecer agraciado, se sortearía el domingo 7 de junio, en el bar Santa Cruz, de forma presencial y en intervalos de diez minutos hasta que aparezca el acertante.

