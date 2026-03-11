Solidmar, un proyecto de voluntariado europeo que restaurará dos hectáreas del litoral de Cambados

El Salón de Plenos del Concello acogió el acto de presentación de esta actividad Cedida

Cambados será escenario de un proyecto europeo de voluntariado ambiental impulsado por la Fundación Condado de Taboada con la colaboración del Concello y las asociaciones IAFA (de Portugal) y Keyader (Turquía).y financiada con 394.000 euros por el Cuerpo Europeo de Solidaridad de la UE. Se desarrollará los próximos tres años con la participación de 120 jóvenes de diferentes nacionalidades para promover actuaciones en comunidades pesqueras afectadas por el cambio climático en coordinación con el sector del mar.

Así entre los objetivos que persiguen está el de restaurar dos hectáreas del litoral cambadés dañadas, realizar limpiezas por la costa de la comarca, el reciclaje y reutilización de basura marina, el compostaje de residuos de marisco y llevar a cabo jornadas abiertas y de sensibilización, así como divulgar la cultura marinera y las tradiciones de la villa. Medidas que tratan de generar una transformación a los desafíos que se enfrentan estos ecosistemas por el impacto del cambio climático, la acumulación de residuos o la caída histórica de producción marisquera, así como la presión sobre el sector pesquero tradicional, que se tratará de proteger y poner en valor.

Será así un proyecto integral, que trabajará no solo en la perspectiva ambiental, sino también en la social y cultural, promoviendo una colaboración con mariscadoras y pescadores, para favorecer la economía circular y desarrollar campañas de sensibilización conjuntas, conectando instituciones, comunidad local y los jóvenes europeos participantes en esta iniciativa de voluntariado.

Intercambio cultural

El proyecto contará con cuatro fases a lo largo de 36 meses, en las que se realizarán acciones ambientales, comunitarias y de divulgación, relacionadas con el mar, con el objetivo final de colaborar en la restauración de ecosistemas marinos dañados por el cambio climático o la generación de residuos, aunque todavía están por delimitarse las zonas concretas de actuación.

El alcalde, Samuel Lago, recalcó ayer durante el acto de presentación la importancia de una iniciativa de este calibre, cuyo “principal obxectivo é mellorar as condicións de vida do mar e o seu entorno” y que favorecerá también el intercambio cultural con la llegada de más de un centenar de voluntarios europeos.

Asimismo, destacó la colaboración con la Fundación Condado de Taboada, con la que el Concello ya colabora a través del Solidarity Fest —en el que se recaudan fondos a favor de la investigación contra el cáncer— o en otras actividades ambientales y de recogida de residuos.

Por su parte, Juan Pedro Barrié, gerente de la fundación, subrayó el impacto que este voluntariado tendrá para el sector pesquero y los ecosistemas marinos del municipio y la importante inversión a través de la Unión Europea —cerca de 400.000 euros para la movilidad, alojamiento y formación de los voluntarios— para convertir Cambados en referente europeo de voluntariado y solidaridad.