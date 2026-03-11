Mi cuenta

Cambados lanza un segundo volumen de su cuento sobre las mujeres del mar

A. Louro
11/03/2026 20:32
Reparto de ejemplares el pasado año en los centros educativos
Igualdade extenderá este año su homenaje a las mujeres del mar con un nuevo cuento de su colección ‘Mulleres da Nosa Terra’, que volverá a estar dedicado a este sector, después de que en el pasado año no fuese posible hacer referencia a todas las historias recogidas por la Concellería que dirige la nacionalista Mar Pérez.

Este segundo volumen —que se presentará en la Cofradía el 23 de marzo, a las ocho y media— tiene como uno de sus principales objetivos dar a conocer los distintos oficios que desempeñan estas mujeres y se repartirán en los centros educativos. Además, cuentan con ilustraciones basadas en ubicaciones de Cambados para que los niños asocien esos oficios a la villa.

