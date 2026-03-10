Unións Agrarias denuncia que el recorte en el rendimiento dejará los ingresos de 3.600 viticultores por debajo del SMI

Un gran número de viticultores se reunieron el lunes en el polideportivo de Castrelo Cedida

Los viticultores de O Salnés mantienen su incertidumbre sobre la propuesta para rebajar el límite establecido de rendimiento por hectárea en la Denominación de Orixe Rías Baixas, de los 12.000 a los 10.000 kilos. Una medida que rechazó ayer el sindicato Unións Agrarias (UUAA) al considerarla “inxustificada e inasumible”, ya que generaría “un grave prexuízo para os pequenos viticultores de O Salnés”. De hecho, proyecta que implicaría un recorte en los ingresos de 3.600 pequeños productores por debajo del salario mínimo interprofesional.

“Pretender reducir 2.000 quilos por hectárea supón asumir unha redución da produción sen saber como vai vir o ano vitivinícola”, lamentó UUAA, que exigió al Consello Regulador toda la información sobre esta propuesta. “Se esta proposta está baseada en datos técnicos e obxectivos, pedímoslle a quen a propón que dea a cara”, recalcó el sindicato, que ve la mano “dun pequeno grupo de adegas con problemas de stock ou con intención de mercar máis barato”.

Asimismo, Unións Agrarias puso el foco sobre el riesgo de desabastecimiento y la pérdida de mercados que podría implicar una reducción que,. sostuvieroen, no se justifica “despois dunha colleita calificada de excelente polo propio Consello Regulador, nun ano no que se incrementaron as vendas e tamén as exportacións”

"Non hai problema de excedente"

La idea sobre la mesa es controlar el stock y mejorar la calidad del vino, pero desde UUAA insistieron en que la DO “non está padecendo ese suposto problema de excedente”. “O que queremos é que as uvas que están nas parras, que son reais, teñan cobertura” y evitar la entrada de uva en el mercado negro, que reduciría considerablemente el precio de la uva.

“Baixo ningún concepto imos aceptar unha redución que sería un xeito de meterlle a man no peto aos máis pequenos para resolver un problema de mala xestión dalgunhas adegas, que non son a maioría nin as máis grandes”, sentenció.

Así, tras un primer encuentro con los viticultores de Cambados, UUAA impulsará en los próximos días charlas informativos en otros municipios de O Salnés para explicar las consecuencias de esta medida y solicitará apoyos en los Plenos de los Concellos.