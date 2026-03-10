La Manconunidade licita la instalación de pantallas digitales sobre turismo y el Camino

Se quiere poner en valor, especialmente, la ruta del Mar de Arousa y Río Ulla Gonzalo Salgado

La Mancomunidade de O Salnés licita un contrato de suministro e instalación de pantallas digitales de información turística, que se centrarán en la difusión de contenidos vinculados al Camino del Mar de Arousa y Río Ulla. El contrato sale a concurso público con un presupuesto base de licitación de 90.909,09 euros, a través de un procedimiento abierto y tramitación ordinaria que garantizan que se pueda presentar cualquier empresa interesadas en hacerse con esta contratación.

Este proyecto cuenta con fondos procedentes del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021, financiados por el Ministerio de Industria y Turismo con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aportaciones económicas de la UE.

En varios municipios

Según recogen los pliegos, el objeto detallado del contrato es el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y formación básica para el uso de cinco pantallas digitales de exterior, destinadas a la difusión de información turística, cultural e institucional en el ámbito

territorial de la Mancomunidad de O Salnés. También se incluye el software de gestión remota de contenidos, sin coste adicional de licencia, de forma indefinida, asi como la formación para su manejo al personal de la entidad comarcal.

Las pantallas se instalarán en postes de tres metros de altura y deberán mostrar datos como hora y temperatura, información turística sobre rutas, recursos, agenda cultural, transportes y demás. También avisos municipales y vídeos promocionales del destino.

Se colocarán en puntos a determinar por la entidad comarcal y deberá ofrecerse una garantía de tres años. La entrega e instalación, en cualquier caso, deberán estar concluidas antes del 15 de mayo de este año.