Cambados recibe la titularidad de los 41.000 metros cuadrados de O Pombal y proyecta inversiones para poner a punto el complejo deportivo

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, entregó el acta que formaliza la cesión de los terrenos Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados ya es titular oficial de los 41.000 metros cuadrados que componen el complejo deportivo de O Pombal. El alcalde, Samuel Lago —acompañado por miembros del gobierno local y representantes de los clubes que hacen uso de estas instalaciones— recibió esta misma mañana el acta que formaliza la cesión de los terrenos por parte del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, con lo que se puso fin a un “trámite moi longo” y necesario para modernizar y acondicionar el “corazón do deporte de Cambados”.

Se trataba así de un paso decisivo —el de ser el titular oficial de estos terrenos— para que el Concello pudiese ejecutar inversiones de calado en unas instalaciones deportivas que, en muchos casos, presentan ya un mal estado para su uso. En este sentido, la concejala de Deportes, Noelia Gómez, recalcó que lo más urgente es actuar en el pabellón, que “xa non soportaba máis temporais e que sufre de entradas de auga”. Así, la reforma —que ya cuenta con un proyecto de cerca de 170.000 euros presentado al amparo del Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación— proyecta el necesario cambio de cubierta y el acuchillado del suelo para poner a punto estas instalaciones. Cabe recordar que, precisamente, el Concello ya perdió una ayuda provincial de 87.000 euros para la cubierta de este pabellón al no poder justificar su titularidad.

Una vez concluido esta actuación —el objetivo es que la obra pueda llegar a ejecutarse en verano para no afectar a los clubes que hacen uso de estas instalaciones, como es el de baloncesto— la idea es dar seguimiento en el campo de fútbol de la zona trasera del complejo, en el que se cambiará todo el césped y que tratará de enmarcarse en una futura línea de financiación provincial en materia deportiva. Una actuación con la que se espera dar solución al mal estado de este campo, que supone ya “un risco de lesións”.

En el listado de obras a acometer por el Concello está también un acondicionamiento en la pista de atletismo, entre otras cuestiones. Más urgente es la licitación de la gestión de la piscina municipal, una vez que el contrato de la actual concesionaria ya ha expirado, prestando el servicio en precario. En este nuevo contrato, todavía en fase previa a redacción, se plantea también poder incluir cláusulas para la ejecución de obras necesarias, como la de un baño adaptado, una demanda histórica por parte de los usuarios y encabezada en multitud de ocasiones por la presidenta de GaliciAME, Merchi Álvarez.

Reivindicación histórica

Inversiones importantes con las que el Concello busca contar con unas “instalacións dignas” en materia deportiva y que se podrán plasmar una vez que cuenta ya con la titularidad de unos terrenos que, hasta ahora, estaban en una situación precaria, porque segunda la concesión de uso llevaba caducada desde 2021, por lo que solo se podían ejecutar labores de mantenimiento y conservación.

Así, tras un largo trámite, la cesión final de los terrenos por parte de Patrimonio del Estado certificó una reivindicación municipal histórica: 41.000 metros cuadrados que se convierten en la “maior adquisición de terreo por parte do Concello na historia recente de Cambados”, según subrayó Lago.

En este mismo sentido, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, definió la causa como “xusta” y puso en valor el “compromiso do Goberno” para que las instalaciones sean “de todos os cambadeses” y se puedan poner a punto instalaciones que “en algúns casos supoñen incluso un risco para as persoas polo estado no que estaban”, como es el caso del pabellón.

Precisamente al subdelegado del Gobierno agradeció su implicación el regidor para que un proceso que se prolongó más de lo esperado pueda ya materializarse. Cabe recordar que no son los únicos terrenos que reclama el Concello, que acordó con Portos de Galicia unos 20.000 metros cuadrados, que incluyen, entre otras propiedades, el Salón Peña, cuyo uso estaba muy restringido actualmente, pero el Paseo da Calzada –no pagará más por la Festa do Albariño–; el entorno de la rotonda de Tragove, en O Pombal; el vial de la Avenida de Galicia; el terreno de la Praza de Abastos o el parking de detrás la Alameda de San Tomé. Una desafectación que todavía no se ha resuelto y que continúa ahora con su tramitación.

Campo de Castrelo

En cuanto a las negociaciones con Costas, el Concello también ambicionaba el campo de fútbol de Castrelo, pero no fue incluido en el lote al no estar incluido en el entramado urbano ni haber contado con concesión de su uso.

Sin embargo, una vez la Xunta de Galicia asumió las competencias en materia de litoral, el pasado mes de septiembre el Concello cambadés envió también una solicitud para la cesión de este espacio al gobierno gallego que nunca llegó a ser respondida. Así lo aseguró ayer el alcalde, Samuel Lago, que insistió en que desde el ejecutivo local se insistió también en incluir al terreno de juego de Beiramar en la petición municipal a Costas.