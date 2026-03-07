Una multitud vuelve a acompañar al Nazareno por las calles de Cambados dos años después

Un momento de la procesión de ayer Mónica Ferreirós

Cambados recuperó ayer la multitudinaria procesión del Nazareno tras dos años de ausencia debido a la lluvia. Así, con salida de la capilla de O Hospital, recorrió el centro del municipio acompañado por un gran número de fieles. Asimismo, el municipio mostró su devoción con siete actos litúrgicos a lo largo de una de las jornadas marcadas a fuego entre los devotos de la comarca, que volvieron a dejar una vistosa estampa, con la multitud caminando bajo la luz tenue de las venas en una de las más populares procesiones nocturnas en O Salnés.