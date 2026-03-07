Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Una multitud vuelve a acompañar al Nazareno por las calles de Cambados dos años después

A. Louro
07/03/2026 10:29
Un momento de la procesión de ayer
Mónica Ferreirós
Cambados recuperó ayer la multitudinaria procesión del Nazareno tras dos años de ausencia debido a la lluvia. Así, con salida de la capilla de O Hospital, recorrió el centro del municipio acompañado por un gran número de fieles. Asimismo, el municipio mostró su devoción con siete actos litúrgicos a lo largo de una de las jornadas marcadas a fuego entre los devotos de la comarca, que volvieron a dejar una vistosa estampa, con la multitud caminando bajo la luz tenue de las venas en una de las más populares procesiones nocturnas en O Salnés.

