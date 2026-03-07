Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El PP denuncia deficiencias en la piscina municipal y exige su inmediata reparación

Los populares cambadeses achacan el estado de las instalaciones a la falta de mantenimiento

Fátima Frieiro
07/03/2026 22:06
Estado de la piscina de Cambados
El grupo municipal del PP de Cambados denuncia la existencia de “graves deficiencias” en las instalaciones de la piscina municipal. Los conservadores señalan que es la falta de mantenimiento por parte del Concello la que ha motivado el estado actual del inmueble. Así pues apuntan que hay humedades en paredes y techos, así como pintura descascada y grietas importantes. Entienden que esto ofrece una imagen de insalubridad. Añaden además que hay una corrosión avanzada en las vigas metálicas.

Los conservadores exponen que “estamos ante unha nova e triste situación do que padecemos en Cambados, onde non hai nin cartos nin xestión para o alumeado público, para tapar as fochancas das rúas, para bolsas nas papeleiras de lixo, para colectores, para combustible dos vehículos municipios, que presentan un estado de abandono indigno de Cambados e do século XXI”.

La portavoz de la formación, Sabela Fole, declara que todo es “froito dun goberno totalmente superado polos acontecementos” y que “non sabe como solucionar todos os problemas xerados”.

Insistencia

Fole recuerda que hace dos años que el PP ya alertó de los problemas constructivos y de equipación que mostraba la piscina cubierta. Dicen que, sin embargo, “o goberno cuatripartito non fixo absolutamente nada por solucionar aquelas deficiencias e, aínda por riba, agravou o estado do recinto polo nulo investimento con tarefas de conservación e mantemento”. Exigen los populares que se proceda a su arreglo inmediato.

