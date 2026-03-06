Una propuesta para rebajar los cupos de producción en Rías Baixas moviliza a los viticultores de O Salnés

Campaña de la vendimia, en el pasado ejercicio 2025 Mónica Ferreirós

El Consello Regulador Rías Baixas estudia una posible rebaja en el límite establecido de rendimiento por hectárea, fijado en los últimos años en 12.000 kilos, según las necesidades de producción, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de calidad del producto. La propuesta todavía no ha sido convocada a Pleno, pero el sector viticultor la afronta dividido. Así, Unións Agrarias ha convocado una serie de reuniones informativas en la comarca de O Salnés para informar a los viticultores sobre las consecuencias económicas que supondría esta operación, que afectaría al productor.

En este sentido, Manuel Dopazo, vocal de Unións Agrarias (UUAA) en el Consello Regulador, prefiere mantenerse cauto y confía en que la propuesta no llegue a materializarse, pero recalca la importancia de estas convocatorias para informar a los productores de lo que supondría esta medida, “porque algo terán que decir os máis de 4.000 viticultores ao respecto”. Una propuesta que, no obstante, no entiende parte del sector, que considera que “Rías Baixas é un éxito” como respaldan los datos de ventas de 2025, por lo que “non hai motivo”.

Medidas de presión

Así pues, se han convocado en la comarca cinco reuniones, que tendrán lugar en la casa de cultura de Castreo (el próximo lunes 9, a las 20:30 horas), en el Auditorio de Meis (día 11), en la casa de cultura de Dena (14) y los auditorios de Ribadumia y Sanxenxo (el 25 y 26, respectivamente, también a las 20:30 horas). Unas convocatorias en los que productores salinienses llaman ya a la unión e incluso algunas voces —pese a que desde UUAA prefieren mantenerse cautos— no descartan movilizaciones de llegar a producirse una bajada en los cupos de producción, así como otras medidas de presión, como la no venta normal de la uva.

Rendimiento medio

Cabe recordar que el rendimiento medio en la pasada vendimia de 2025 fue de 9.881 kilos por hectárea, según informó en su momento el Consello Regulador, un valor algo superior a la media de los últimos diez años, que fue de 9.072 kilos por hectárea. Precisamente la alta producción en el pasado ejercicio llevó hasta el pleno del Consello una propuesta de Unións Agrarias para aumentar la producción en un 25% para no provocar una bajada en el precio de la uva que afectara a los productores en la campaña.

Una propuesta que no llegó a aprobarse, pero que siguen defendiendo algunos viticultores de la zona, que consideran que con una hipotética rebaja en los cupos actuales —que ya consideran escasos— perjudicaría de forma directa a los intereses de los productores, anteponiendo los de las bodegas.

Las partes implicadas, sin embargo, prefieren no pronunciarse hasta que la propuesta, ya sobre la mesa y en debate, se lleve al próximo pleno —en caso de producirse—, que aún no ha sido convocado.