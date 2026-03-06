Drones inteligentes al servicio del medio rural: O Salnés apuesta por integrar la tecnología en la gestión agrícola

El objetivo es dotar al mercado de profesionales en la agricultura de precisión Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés apostó decididamente este año por ampliar su abanico formativo dentro de su Programa Integrado de Emprego en los diferentes campos que más presencia tienen en la comarca, como es el sector primario, en el que la agricultura de precisión se consolida como una de sus principales palancas de modernización.

Así, una decena de alumnos se formarán en el uso de drones especializados para monitorización de cultivos y aplicación de tratamientos. Así, los participantes aprenderán a capturar y procesar datos multiespectrales, generar mapas de prescripción y realizar aplicaciones variables de fertilizantes y fitosanitarios, entre otras cuestiones. El programa incorpora contenidos sobre normativa europea y nacional, seguridad operacional, calibración de equipos y reducción del impacto ambiental, garantizando una formación adaptada a los requisitos legales vigentes.

Nuevos perfiles demandados

En el ámbito laboral, esta especialización permite acceder a nuevos perfiles muy demandados en el sector: operador de drones agrícolas, técnico en agricultura digital, asesor en gestión integrada de plagas, responsable de tratamientos aéreos o prestador de servicios tecnológicos para cooperativas y explotaciones. Asimismo, facilita el emprendimiento en servicios de aplicación por hectárea y análisis agronómico.

Así, desde la Mancomunidade subrayaron que la implantación de estas tecnologías favorece la optimización de recursos, el ahorro de agua y fitosanitarios, la mejora de la productividad y la sostenibilidad ambiental, reforzando la competitividad del sector agrícola.

Cartografía aérea

Asimismo, este nuevo curso incluye también la ortografía con dron, que ofrece formación para capacitar a profesionales en la captura, procesamiento e interpretación de imágenes aéreas georreferenciadas mediante Sistemas Aéreos No Tripulados. En una zona rural, esta especialización abre importantes oportunidades laborales. Los profesionales formados podrán trabajar en levantamientos topográficos, mediciones de fincas, parcelaciones, control de obras, seguimiento forestal, gestión de infraestructuras, estudios ambientales o apoyo técnico a ayuntamientos y comunidades de montes. Asimismo, podrán ofrecer servicios a ingenierías, cooperativas, constructoras o explotaciones agrícolas.

La ortofotografía con dron reduce costes frente a métodos tradicionales, mejora la precisión y permite obtener información actualizada en plazos muy reducidos, según destacaron ayer desde el Programa Integrado de Emprego saliniense.