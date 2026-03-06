Mi cuenta

Cambados

Cambados Zona Centro y Concello celebran el Día do Pai con 500 bonos de la campaña 3x2

La administración local aporta 5.000 euros a la acción promocional, que espera un retorno mínimo de 15.000 euros

A. Louro
06/03/2026 16:08
El edil de Comercio, Tino Cordal, y María Piñeiro, como representante de Zona Centro, en la presentación
Cedida
El comercio cambadés se prepara ya para la campaña de campras del Día do Pai, para la que Zona Centro y el Concello reeditarán su acción promocional de bonos 3x2, que tan buen resultado ha cosechado en las pasadas ediciones de la campaña. Se prolongará desde el próximo lunes 16 de marzo hasta el día 31 de este mes y prevé un retorno directo mínimo de 15.000 euros en el comercio local gracias a una aportación municipal de 5.000.

Así, se pondrán en circulación un total de 500 bonos por un valor de 30 euros y que los clientes podrán obtener por un coste de 20 euros, ya que el Concello cubre la diferencia. Los vales podrán reservarse a través de la página wen, además de poder comprarse de forma presencial en la sede de Cambados Zona Centro, en la Rúa Nova, y en la asesoría Juan Rey. Cada persona puede adquirir, como máximo, dos bonos por valor de 60 euros y se pueden canjear en los comercios y locales de hostelería y restauración adheridos a la campaña.

El concejal de Promoción Económica y Comercio, Tino Cordal, animó al vecindario a solicitar los bonos el propio día 16, ya que en pasadas campañas, como la del año pasado, se agotaron el primer día.

