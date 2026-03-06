Mi cuenta

Cambados

Cambados celebra hoy el Nazareno con misas y la siempre multitudinaria procesión

A. Louro
06/03/2026 05:35
La procesión siempre es multitudinaria y muy vistosa
D.A.
Cambados, como cada año en el primer viernes del mes de marzo, celebra durante la jornada de hoy una de sus tradiciones religiosas más importantes y arraigadas en su calendario litúrgico, la dedicada al Nazareno. Así, la parroquia de Santa Mariña Dozo oficiará durante la jornada una media docena de misas en su honor. Los oficios serán a las 8:30, 10, 11 y 12 horas, por la mañana, y de tarde a las 17, 18 y, la solemne, a las 19:30 horas, cuando tendrá lugar la misa cantada. 

Al terminar, está programada que salga la tradicional y siempre multitudinaria procesión desde la capilla de la calle Hospital, cuya salida estuvo frustrada en los dos últimos años por condiciones climatológicas desfavorables, que parece que este año no llegarán a producirse por la tarde, cuando tiene lugar la procesión.

Se trata de una de las más multitudinarias de Cambados, junto con la de San Benito, con una gran tradición y fervor entre los fieles de la comarca, que salen en procesión bajo la tenue luz de las velas y que siempre deja una vistosa imagen, acompañada por el gran número de mujeres que visten mantillas negras, que simboliza el luto y el duelo por la Pasión y muerte de Jesús. Cabe recordar que es durante estas celebraciones cuando también se realiza el rito de las “tres gracias”.

