Una exposición fotográfica muestra una visión en femenino de la navegación tradicional desde el Concello de Cambados

La exposición puede visitarse en el bajo del Concello Cedida

El bajo del Concello de Cambados acoge a partir de mañana —y durante todo el mes— la muestra ‘As mulleres da Muller de Balboas’, promovida por el Club Mariño Salnés y que muestra una visión en femenino de la navegación tradicional en general y muy especialmente del club cambadés. Un total de 34 fotografías en blanco y negro captadas por el objetivo de Hadriana Ordóñez durante la campaña del año 2025 con tripulantes mujeres a bordo de las distintas embarcaciones pertenecientes a la entidad, especialmente la dorna de tope ‘A Muller de Balboas’, uno de los buques insignias del club y que representa con el título de la exposición, haciendo un homenaje “ás mulleres eclipsadas pola presenza masculina”.

La exposición se enmarca así en los actos promovidos también desde el Concello para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el próximo 8 de marzo, y refleja la voluntad de “promover o acceso das mulleres á navegación tradicional” por parte del Clube Mariño Salnés, que “desde sempre contou cunha presenza feminina moi grande”, según explica Xaquín Cuiñas, que comisiona la exposición. El acto de inauguración será esta misma tarde, a partir de las ocho, con la presencia del edil de Cultura, Liso González.