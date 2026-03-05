La renovación de la cubierta de Burgáns ya tiene propuesta y empezará “en poucas semanas”

Las chapas de la cubierta de las gradas ya han acabado su vida útil Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados dió un importante paso con la contratación de la necesaria renovación de la cubierta de las gradas del campo de fútbol de Burgáns, que ya tiene propuesta de adjudicación. Así lo avanzó ayer el edil de Obras e Servizos, José Ramón Abal, que adelantó que dos empresas presentaron ofertas al contrato, siendo la más favorable la presentada por Padinsa Salnés SL, con un importe de 83.986 euros, por lo que las actuaciones comenzarán en “poucas semanas”.

El contrato tiene un plazo de ejecución de tres meses y desde el Concello ya están en contacto con la dirección del Club Juventud Cambados —que hace uso de estas instalaciones deportivas— para consensuar y organizar los plazos y detalles de la ejecución de las obras, de forma que no interfieran en la medida de lo posible con la actividad del equipo.

Detalles de la obra

La actuación está financiada al amparo del Plan +Provincia 2024 de la Diputación de Pontevedra y tuvo que modificarse el proyecto original al tener “deficiencias de carácter técnico” y no poder suplir el avanzado estado de corrosión de la estructura. Así lo señaló Abal, que recordó que ese proyecto inicial era heredado del pasado mandato.

Con esta nueva actuación se tratará así de atajar el mal estado de la cubierta, que “ten moitísimos problemas, sobre todo cando chove” y que supone “un perigo para a seguridade dos asistentes”. Así pues, tas instalaciones deportivas— y contempla el desmontaje de la cubierta y la instalación de una nueva inclinada de panel sándwich. Asimismo, se llevará a cabo la limpieza de la estructura metálica —en muy mal estado—, vigas, cerchas y correas quitando los restos de óxido y otros revestimentos, mediante granallado de arena seca de cuarzo.

Posteriormente, se aplicarán dos manos de esmalte sintético e imprimación sintética antioxidante y se instalarán nuevas correas de acero, donde se anclará la nueva cubierta, para así ganar en seguridad.

Lo cierto es que la construcción de Burgáns data de 1991, desde cuando no consta que se ejecutara obra alguna de mantenimiento o conservación en las gradas ni en la cubierta de las mismas. Así, según figura en la memoria del contrato, las chapas llegaron al fin de su vida útil y necesitan ser renovadas en su totalidad, así como adecuar la estructura metálica. De hecho, el pasado año se produjo un desprendimiento durante un partido, lo que obligó a cerrar una de las gradas.