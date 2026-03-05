Condenado por amenazar y calumniar a otro usuario para que no viajen con él en Blablacar: “Vas a arder”

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a una multa de 540 euros a un hombre por sendos delitos leves de amenazas y coacciones, en un caso procedente del Juzgado de Cambados. Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando el acusado, con el objetivo de perjudicar al denunciante para que los participantes de un grupo de WhatsApp de Blablacar entre Asturias y Galicia —que contaba con 400 miembros— no viajasen con él. Así, el Tribunal considera probado que el hombre publicó mensajes insinuando que el denunciante era “un kamikaze” o que “os va a pedir más dinero después de hacer el viaje”. Además de ello, envió de manera privada mensajes amenazantes, tanto por escrito como por audio, diciéndole “te vas a enterar” o “vas a saber lo que es bueno, te vas a quemar, vas a arder”.

Así, aunque en un inicio el Juzgado de Cambados elevó la multa hasta los 1.200 euros, la Audiencia lo rebajó por entender que la capacidad económica del denunciado es “escasa” y que las mensajes difundidos en el grupo tuvieron lugar “solo una vez, siendo eliminadas por el administración”, permaneciendo solo en el grupo “durante unas horas y se desconoce si tuvieron afectiva repercusión a la hora de formar el grupo de viaje”.

Pese a ello, el denunciante pedía su absolución al defender que “si bien las expresiones pueden interpretarse como desafortunadas, no constituyen amenazas serias o coacciones” y que las pruebas presentadas a modo de pantallazo y grabaciones de audio “no analizan el contexto”. Sin embargo, los magistrados fallaron en su contra al considerar probado que el contenido de los mensajes es “nítidamente intimidatorio”.