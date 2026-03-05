Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Condenado por amenazar y calumniar a otro usuario para que no viajen con él en Blablacar: “Vas a arder”

El acusado, que deberá pagar una multa de 540 euros, difundió acusaciones a través de un grupo de WhatsApp con 400 miembros

A. Louro
05/03/2026 20:40
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a una multa de 540 euros a un hombre por sendos delitos leves de amenazas y coacciones, en un caso procedente del Juzgado de Cambados. Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando el acusado, con el objetivo de perjudicar al denunciante para que los participantes de un grupo de WhatsApp de Blablacar entre Asturias y Galicia —que contaba con 400 miembros— no viajasen con él. Así, el Tribunal considera probado que el hombre publicó mensajes insinuando que el denunciante era “un kamikaze” o que “os va a pedir más dinero después de hacer el viaje”. Además de ello, envió de manera privada mensajes amenazantes, tanto por escrito como por audio, diciéndole “te vas a enterar” o “vas a saber lo que es bueno, te vas a quemar, vas a arder”.

Así, aunque en un inicio el Juzgado de Cambados elevó la multa hasta los 1.200 euros, la Audiencia lo rebajó por entender que la capacidad económica del denunciado es “escasa” y que las mensajes difundidos en el grupo tuvieron lugar “solo una vez, siendo eliminadas por el administración”, permaneciendo solo en el grupo “durante unas horas y se desconoce si tuvieron afectiva repercusión a la hora de formar el grupo de viaje”.

Pese a ello, el denunciante pedía su absolución al defender que “si bien las expresiones pueden interpretarse como desafortunadas, no constituyen amenazas serias o coacciones” y que las pruebas presentadas a modo de pantallazo y grabaciones de audio “no analizan el contexto”. Sin embargo, los magistrados fallaron en su contra al considerar probado que el contenido de los mensajes es “nítidamente intimidatorio”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina