Cambados solicita unos 22.000 euros para reparar los daños por los temporales

Las fuertes rachas de viento tiraron farolas y árboles Cedida

El Concello de Cambados presentó ayer ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra la documentación para acogerse a las ayudas para la reparación y restitución de las de las infraestructuras municipales dañadas por los sucesivos temporales registrados en los últimos tres meses.

La solicitud —que suma un importe de unos 22.000 euros— se enmarca en la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, que reconoce oficialmente la excepcional virulencia de las borrascas que azotaron el litoral gallego durante ese largo período.

En este caso, la valoración cambadesa de los daños ocasionados por los temporales es sensiblemente más baja que otros concellos de la comarca de O Salnés, como Sanxenxo, A Illa y O Grove, cuya valoración de los daños asciende a más de 2 millones de euros, según hizo público el gobierno local.

Así, la capital del albariño reclama 22.000 euros para el arreglo, principalmente, de cubiertas de edificios municipales, afectados, sobre todo, por las fuertes rachas de viento llegando a producirse goteras y entrada de agua en alguno de estos edificios.