Pesar en la orden del Albariño por el fallecimiento de Fernando Ónega, Cabaleiro del Capítulo Serenísimo

El periodista recibió también la Cebola de Ouro de Sanxenxo en 2008

A. Louro
04/03/2026 13:52
Fallece el periodista gallego Fernando Ónega a los 78 años
Fallece el periodista gallego Fernando Ónega a los 78 años
EFE
El periodista gallego Fernando Ónega, figura clave del periodismo español, particularmente durante la transición, falleció este martes a los 78 años. Un legado que dejó también su impronta en la comarca de O Salnés, donde formó un papel clave en la promoción del vino albariño, tras ser investido Cabaleiro del Capítulo Serenísimo. 

Una labor de embajador del conocido como el príncipe dorado de los vinos que comparte también su hija Cristina Ónega, que fue investida dama del Capítulo en 2011 bajo la mirada de su padre, cuyo fallecimiento lamentó ayer la orden albariñense, que envió un pésame a su familia.

Un pesar que compartió también a través de las redes sociales el Concello de Sanxenxo, ya que Ónega recibió igualmente la Cebola de Ouro en el 2008.

