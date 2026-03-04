Mi cuenta

Cambados

La Ruta do Viño Rías Baixas recibe una visita de estudiantes del Máster de Turismo de la UDC

A. Louro
04/03/2026 16:24
El alumnado visitó la bodega Gil Armada en Cambados
El alumnado visitó la bodega Gil Armada en Cambados
Cedida
La Ruta do Viño Rías Baixas recibe hoy una visita de una veintena de estudiantes y docentes del Máster en Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos de la Universidade da Coruña. Es la décima visita del Máster Oficial y contó con una charla sobre la experiencia del producto enoturístico impartida por la gerente de la Rúa, Lorena Varela, en Exposalnés. Esta sesión sirvió para introducir la asociación a los estudiantes, que tuvieron la oportunidad de preguntar todo tipo de cuestiones relacionadas con el funcionamiento de este proyecto.

Después de la charla los asistentes visitaron la bodega Gil Armada en Cambados, donde hicieron un recorrido guiado a través de su riqueza patrimonial, para después continuar su visita a otro de los asociados de la Ruta el Hotel Carlos I Silgar. Tras el descanso de la comida, la expedición se trasladó a Pazo Baión, donde descubrieron sus amplias instalaciones. El alumnado pudo comprobar las singularidades enoturísticas de cada una de estas empresas asociadas a la Ruta del Vino Rías Baixas, además de tener la oportunidad de degustar sus elaboraciones.

Con 155.551 visitantes en 2024, esta ruta se situó nuevamente en el “top ten” de las más visitadas a nivel nacional, situándose en el séptimo lugar.

