La cambadesa, en el invernadero en el que trabaja Mónica Ferreirós

La Federación de Asociaciones de Mulleres Rurais (Fademur) celebrará mañana, 5 de marzo, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus siglas en inglés), en Roma, la jornada internacional el encuentro “Mulleres Rurais: Liderado, xustiza e futuro na agricultura”, con el objetivo de generar un diálogo entre la sociedad civil y representantes gubernamentales que permita identificar necesidades, compartir experiencias, evaluar políticas públicas y formular recomendaciones estratégicas con perspectiva de género.

Así, en la delegación de participantes que Fademur trasladará hasta este foro estará Ana Beatriz Amoedo, cambadesa de adopción, que llevará la vor, preocupaciones y demandas de las mujeres rurales gallegas hasta Roma. Delegada sindical de Unións Agrarias en el sector de huerta de O Salnés, horticultora dentro de la cooperativa Horsal y socia de la bodega Condes de Albarei, Amoedo fue homenajeada por el Concello en 2019 a través del programa ‘101 canbadesas’, diseñado para visibilizar a mujeres destacadas del municipio a través de las redes sociales.

La cambadesa destaca que la experiencia servirá para “formar lazos con outras agricultoras” además de “visibilizar o papel da muller na agricultura”, pero también para trasladar algunas de las demandas del sector primario a las autoridades, que en el caso de España contará con representación a través de la secretaria de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y la Dirección General de Políticas contra la Desplobación Rural.

Programación de la jornada

La jornada comenzará con una apertura institucional en la que intervendrán representantes de la FAO, responsables institucionales y Fademur destacando la relevancia global del reconocimiento a las agricultoras y ganaderas. Entre las participantes figuran Teresa López, presidenta de Fademur; Tacko Ndiaye, jefa del Equipo de Género de la División de Transformación Rural e Igualdad de Género de la FAO; y Fernando Miranda, representante permanente adjunto de España ante la FAO.

Durante esta sesión se abordará el papel clave de las mujeres rurales como agentes de cambio frente a retos globales como el relevo generacional, la seguridad alimentaria y la cohesión territorial.

A continuación, el encuentro acogerá los “Diálogos del Mundo: Europa — América Latina”, un espacio de intercambio de experiencias entre organizaciones agrarias y representantes del movimiento de mujeres rurales de ambos continentes.Participarán, entre otras voces, portavoces de organizaciones agrarias italianas y brasileñas, del Foro Rural Mundial y de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), compartiendo iniciativas para fortalecer el liderazgo femenino en el sector.La segunda mesa de diálogo estará centrada en políticas públicas, con responsables gubernamentales y organismos internacionales que analizarán medidas para impulsar la igualdad, hacer frente a los obstáculos y falta de oportunidades, así como combatir la despoblación y reforzar la agricultura familiar.

La jornada —que tendrá lugar en la Sala Sheikh Zayed de la sede principal de la FAO, en Roma— concluirá con un taller participativo internacional en el que agricultoras, ganaderas y lideresas compartirán experiencias y propuestas para consolidar avances estructurales más allá del Año Internacional de las Agricultoras, designado por la FAO para el presente año 2026.