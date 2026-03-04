El centro logístico centralizará toda la gestión comarcal a partir de noviembre tras una inversión de 600.000 euros

Presentación del proyecto Gonzalo Salgado

La Mancomunidade do Salnés busca dar un paso definitivo en su apuesta por la digitalización y la modernización de la gestión y de la eficiencia administrativa. Un objetivo para el que el nuevo centro logístico de Sete Pías juega un papel fundamental. Por ello, tras su adquisición en el pasado año, el ente supramunicipal trabaja ahora para su puesta a punto a través de un proyecto de rehabilitación que asciende a 606.210 euros con el fin de reordenar los espacios para dar cabida a la intensa actividad que se centralizará en este centro y que estará ya operativo el próximo mes de noviembre.

Así pues, la nave acogerá el centro de control digital del ciclo del agua —que permitirá monitorear, en tiempo real, el estado de la red comarcal de abastecimiento de agua— y la oficina técnica de calidad del agua; la puesta en marcha de un centro de control de especies invasoras y gestión ambiental; la digitalización de la recogida de residuos y el impulso del compostaje de proximidad; la creación de un ‘Salnés Lab’ para la innovación pública; la implantación de un centro comarcal de formación y obradoiros de empleo; y la centralización de un parque de maquinaria comarcal.

Un proyecto estratégico, según subrayó el presidente de la Mancomunidade, David Castro, pensado para “os próximos 40 anos” y dar “un salto” cara a la “transformación verde, dixital e social do territorio”. Con esta idea se efectuó la compra de la nave en el pasado ejercicio tras un desembolso económico de 701.000 euros —efectuado a través del canon del contrato de las electrolineras—, pese a que estaba tasada en un 1,3 millones, siendo así “unha compra interesante para o interese dos nove concellos da comarca”.

Así pues, la entidad inicia ahora las actuaciones necesarias para poner a punto las instalaciones, con un proyecto que suma una inversión superior a los 606.000 euros y que cuenta ya con una financiación de 303.105 euros concedidos por la Xunta. Así pues, la gerencia trabaja ahora para encontrar una vía de financiación para el 50% restante de su coste que, en caso de no hallarse, tendrían que asumir los nueve concellos que conforman la Mancomunidade do Salnés.

2.500 metros cuadrados

Así pues, la nave —de 2.500 metros cuadrados de superficie— dividirá los espacios independientes en tres plantas, con la instalación, por ejemplo, de un ascensor para mejorar su accesibilidad. En la baja se reubicará la Escola de Hostelaría con respectivas aulas de cocina y de bar-restaurante y despachos, que permitirán trasladar a este centro el actual obradoiro de hostelería, que se celebra en un local de Sanxenxo, de cara a futuras ediciones.

En la planta intermedia se habilitará el laboratorio para el control de vertidos y del agua y un pequeño almacén; mientras que la planta alta acogerá un espacio de usos múltiples —que se podrá destinar a exposiciones, congresos y otros eventos— y las oficinas y sala de juntas. Además, esta planta alta servirá también como espacio para el área de control digital de los diferentes servicios (agua, recogida de residuos o producción de energía, por ejemplo), que supondrá un paso más hacia la transformación y modernización de los servicios mancomunados.

Así pues, los trabajos deben estar listos antes del mes de noviembre —para poder justificar la subvención concedida por la Xunta— y ya se han iniciado algunas de las actuaciones más urgentes para evitar la entrada de agua en la nave o la instalación de ramplas de acceso para la maquinaria comarcal, que ya está resguardada en la nave, que servirá también como un taller, suponiendo así un importante ahorro a nivel de mantenimiento. Así, en los próximos meses se reforzará la actividad en su interior, a la espera también del suministro eléctrico.