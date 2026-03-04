Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Cambados da continuidad a su ciclo teatral con ‘Berenguela na gaiola’

A. Louro
04/03/2026 16:34
A Xuventude acogió la representación de la función
A Xuventude inició el ciclo el pasado domingo
Gonzalo Salgado
La Concejalía de Cultura dará continuidad este domingo al ciclo de teatro infantil y familiar con la representación de la función ‘Berenguela na gaiola’, al amparo del programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra, que trata de acercar a los concellos una intensa programación teatral a través de su convocatorial anual. Será a las seis de la tarde, en el Auditorio da Xuventude.

El espectáculo de la compañía Galeatro, está dirigido por Paula Carballeira y narra la historia de tres ancianos que viven en una residencia de la tercera edad deciden representar a través del teatro ‘Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela’, de Manuel María, para poder ser libres y cambiar el mundo. Las entradas pueden adquirirse por 3,50 euros a través de la plataforma Ataquilla.com.

El ciclo teatral continuará el próximo 15 de marzo la obra representada será ‘Compaña’, de Xampatito Pato,  “un personaxe solitario en busca de compañía” que “explora a súa imaxinación para dar vida a cada un dos seus pensamentos”.

Finalmente, ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica’ llegará de mano de Tanxarina el día 22. Se trata da de una adaptación de la novela de Carlos Labraña que reflexionará sobre la tecnología y defenderá la lectura.

