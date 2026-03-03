Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Los Martín Códax da Música abren el plazo de inscripción de candidaturas para la XIII edición

A. Louro
03/03/2026 05:50
Foto de familia de los finalistas de la pasada edición
Mónica Ferreirós
La XIII edición de los Premios Martín Códax da Música abrió ayer oficialmente su plazo de inscripción, que concluirá el próximo día 22. Los artistas y bandas podrán presentar sus candidaturas a través de la página web de unos galardones consolidados como una de las principales plataformas de reconocimiento e impulso del sector musical gallego, contribuyendo a su visibilidad y proyección.

La convocatoria abarca un total de quince categorías musicales: pop e indie; rock y punk; blues, funk y soul; metal y heavy; canción de autor; músicas urbanas; músicas del mundo y mestizaje; electrónica; clásica y contemporánea; jazz y músicas improvisadas; tradicional; folk; infantil; orquestas, grupos y verbenas; y bandas de música popular.

Podrán inscribirse proyectos musicales gallegos en activo en el año 2026, tanto artistas y bandas radicadas en Galicia como iniciativas desarrolladas fuera con mayoría de integrantes gallegos o liderazgo artístico gallego acreditable. También podrán participar grupos que canten en gallego o interpreten mayoritariamente música de raíz gallega.

No será disponible contar con trabajo discográfico en 2025/2026, pero se valorará la actividad artística reciente.

