Diario de Arousa

Cambados

Cambados lanza un taller de conciliación para Semana Santa con ochenta plazas

A. Louro
03/03/2026 20:45
La concejala de Igualdad, Mar Pérez
Mónica Ferreirós
La Concejalía de Igualdad del Concello de Cambados organiza el campamento ‘Concilia Pascua’ para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones de Semana Santa. La actividad contará con un máximo de 80 plazas y está destinada a personas empadronadas o que desarrollan una actividad económica o laboral en Cambados. Se desarrollará los días 20 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril, en horario de mañana (8 a 14 horas), desde el Salón de Congresos e Exposicións José Peña.

Cartel de la ludoteca
Cartel de la ludoteca
Cedida

Las personas interesadas en la actividad pueden inscribirse a través de un código QR disponible en las redes sociales del área de Igualdade o a través del propio Concello. En el caso de no estar empadronado en el municipio, se deberá acreditar un vínculo laboral en Cambados mediante un certificado de empresa. Además, será necesario la comunicación sobre la necesidades de adaptar las actividades o reforzar el equipo de monitores ante casos de necesidades educativas especiales y es obligatorio que cada participante lleve su merienda y botella de agua cada día.

