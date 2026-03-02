‘Os Contos do Lobicán’ inicia con éxito el ciclo de teatro infantil en el Auditorio da Xuventude

A Xuventude acogió la representación de la función Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados dio ayer inicio a una nueva edición del ciclo de teatro infantil y familiar, que arrancó con la función ‘Os Contos do Lobicán’, de la compañía Redrum Teatro, ante un Auditorio da Xuventude con una buena entrada.

El programa continuará todos los siguientes domingos del mes de marzo. La próxima función será ‘Berenguela na Gaiola’, de Galeatro & Xarope Tulú, dirigida a mayores de 5 años, el día 8. El domingo 15 el auditorio acogerá la representación de ‘Compaña’, en la que Xampatito Pato fusiona el circo con el mundo de las marionetas; para poner el broche final de la mano de la compañía Tanxarina y su función ‘A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica’, el día 22. Las entradas ya están disponible en Ataquilla.com a un precio de 3,50 euros.