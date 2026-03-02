Cambados apuesta por el primer ciclo de música coral en las iglesias

Integrantes del Coro Gaos Cedida

La Concejalía de Cultura de Cambados apostará a partir de este mes de marzo por un nuevo formato, que pondrá en valor la música sacra, con un ciclo de música coral en las iglesias del municipio. Así lo anunció ayer el edil Liso González, que destacó el trabajo de esta Área del gobierno por implementar en la programación cultural del municipio actuaciones y eventos que “normalmente un concello como Cambados non ten acceso”, como es el caso de la música sinfónica, con un programa completo de concierto de la Orquesta Gaos, que “están sendo un éxito de público”.

Así pues, la primera cita será este mismo sábado, día 7, en la iglesia parroquial de Santa Mariña, a partir de las 20:30 horas, con la actuación del prestigioso Coro Gaos, que ofrecerá un concierto de “música de culto” y que cuenta con numeros reconocimientos a nivel nacional.

El programa dará continuidad el día 27 de marzo, a partir de las nueve de la noche, también la iglesia de Santa Mariña, con el concierto de Semana Santa, a cargo del Coro de Cámara Rías Baixas.

Por último, Tolemias Consort, con una música sacra pero más en clave de jazz, ofrecerá una última actuación el 19 de abril (a las 19 horas), en la iglesia de San Benito de Fefiñáns, con la que se pondrá el broche final.