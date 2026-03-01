Mi cuenta

Cambados

Trasladan al Hospital do Salnés a un joven tras impactar con un coche aparcado en Cambados

A. Louro
01/03/2026 19:52
El vehículo impactó contra un turismo estacionado en un lateral de la calzada
Cedida
Un joven resulto herido en una colisión con su vehículo en la Avenida de Vilagarcía. El suceso se produjo en la noche del sábado al domingo, cuando el conductor, de unos 21 años, perdió el control de su vehículo e impactó con un coche estacionado en la calzada, provocando importantes daños materiales y resultando herido.

Los medios de emergencias movilizaron una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuó al joven al Hospital do Salnés con dolor cervical, torácico y posible rotura de nariz. En la intervención participaron efectivos del Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados y agentes de la Policía Local.

