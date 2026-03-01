El PP de Cambados denuncia “solucións chapuceiras” para los problemas en el alumbrado
Fole advierte de que hay numerosas incidencias abiertas a la espera de solventarse por lo que pide medidas
El Partido Popular de Cambados denunció ayer la existencia de “graves problemas” en el alumbrado público con “importantes zonas sen iluminas”, principalmente en Castrelo, y con farolas dañadas “que non poden ser reparadas por falta de recursos” por los recortes, según la versión de la formación, optando por “solucións chapuceiras”.
Así, la portavoz popular, Sabela Fole, reveló que la recta de Castrelo estuvo dos meses sin alumbrado tras fundirse las bombillas Led instaladas hace algo más de dos años, “xusto despois do prazo de garantía”. Así, permaneció sin luz, criticó Fole, “porque no Concello non hai nin diñeiro para bombillas”. De hecho, actualmente está en licitación un proyecto valorado en 53.000 euros que incluye la dotación de las luminarias para la PO-550. Pese a ello, los populares denuncian que en esta misma zona hay otros lugares con viviendas que llevan más de dos años sin iluminación.
Por ello, Fole clamó por una “solución global, seria e con recursos económicos” para el alumbrado público “máis alá de ir facendo parches e chapuzas coas que rozamos o ridículo e que agravan o estado dos servizos públicos e do rescate que nos vai facer a Deputación co envío de 53.000 euros”.
“Política de recurtes”
De hecho, la edil popular critica que la “falta de fondos e a política de recurtes” provoca la adopción de “solucións chapuceiras” también en pleno centro urbano por la pérdida o robo de las cajas inferiores de las farolas, que fueron cubiertas por bolsas de plástico pegadas con cinta aislante “nunha solución máis propia de Pepe Gotera e Otilio que dun Concello como Cambados e que reflicte tristemente a situación das arcas municipais”.
En esta línea, critica que también se está acometiendo el cambio de bombillas de unas farolas a otras según las necesidades o las reclamaciones vecinales. “Aquí desvístese a un santo para vestir outro movendo as bombillas para alumear unhas zonas deixando outras a escuras”, lamentó Fole.
“Bombillas que viaxan polo concello para ir aguantando o cabreo da xente e bolsas de plástico ao pé das farolas para que ninguén meta a man nas caixas son as solucions que propón o cuatripartito para o alumeado Ese é o triste nivel ao que nos levou este goberno que puxo como imaxe de Cambados unha bolsa de Alcampo pegada a unha luminaria a carón de Fefiñáns”, recriminó la portavoz popular, que reclamó medidas de calado para no dañar la imagen del municipio.
“Situación grave”
Las quejas de los populares no se limitaron a ello, sin embargo, y adviertieron que la “situación é grave”, al existir “na actualidade numerosas incidencias eléctricas abertas na rede municipal sen visos de situación”. Algo que aducen a la “malísima xestión económica do cuatripartito”, concluyeron.