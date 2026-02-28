Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Trasladan al hospital a dos personas tras el incendio de su vivienda en Castrelo

A. Louro
28/02/2026 17:03
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a la víctima al hospital comarcal
Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a las víctima al hospital comarcal
DA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dos personas resultaron heridas por intoxicación de humo tras producirse un incendio en su vivienda en la parroquia de Castrelo. Los hechos se registraron en una casa de Couto de Arriba y fueron los propios propietarios los que dieron la voz de alerta al 112 de Galicica indicando, en un primer momento que no había personas afectadas y que estaban todos fuera de la vivienda.

Tras el aviso el 112 movilizó a los Bomberos de Ribadumia, al GES de Sanxenxo, Guardia Civil y efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados que, una vez en el punto, solicitaron asistencia sanitaria para una mujer que estaba sufriendo una crisis de ansiedad.

Así pues, una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se trasladó hasta el punto y evacuó hasta el Hospital do Salnés a dos personas que tenían síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Además, una de las personas heridas presentaba quemaduras leves en las manos al tratar de apagar el fuego.

En cuanto al incendio registrado, fue extinguido con rapidez por los efectivos de emergencias, aunque ardió por completo una de las habitación y el resto de la vivienda quedó afectada por el humo, dejando también daños materiales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina