Trasladan al hospital a dos personas tras el incendio de su vivienda en Castrelo

Una ambulancia asistencial del 061 evacuó a las víctima al hospital comarcal DA

Dos personas resultaron heridas por intoxicación de humo tras producirse un incendio en su vivienda en la parroquia de Castrelo. Los hechos se registraron en una casa de Couto de Arriba y fueron los propios propietarios los que dieron la voz de alerta al 112 de Galicica indicando, en un primer momento que no había personas afectadas y que estaban todos fuera de la vivienda.

Tras el aviso el 112 movilizó a los Bomberos de Ribadumia, al GES de Sanxenxo, Guardia Civil y efectivos del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados que, una vez en el punto, solicitaron asistencia sanitaria para una mujer que estaba sufriendo una crisis de ansiedad.

Así pues, una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se trasladó hasta el punto y evacuó hasta el Hospital do Salnés a dos personas que tenían síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Además, una de las personas heridas presentaba quemaduras leves en las manos al tratar de apagar el fuego.

En cuanto al incendio registrado, fue extinguido con rapidez por los efectivos de emergencias, aunque ardió por completo una de las habitación y el resto de la vivienda quedó afectada por el humo, dejando también daños materiales.