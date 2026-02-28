O Salnés implantará un “Data Lake” para centralizar los datos turísticos y mejorar la toma de decisiones

Visitantes y residentes, en el paseo marítimo de Silgar, en Sanxenxo, el pasado verano Mónica Ferreirós

La comarca de O Salnés avanza para convertirse en pionera en la gestión turística basada en datos en el marco de su transformación como destino inteligente, que cuenta con una financiación millonaria de la Secretaría de Estado de Turismo, a través de la sociedad mercantil estatal Segittur. Una ambiciosa actuación que tendrá como uno de sus ejes principales la implantación de un “Data Lake Semántico”, sobre el que se desarrollará un centro de datos para centralizar todos los datos turísticos —integrando información procedente de la nueva web turística, datos de movilidad, impacto económico, consumo de agua, contenidos visuales tipo ‘Street View’ y otras fuentes públicas o propias— que mejorará la planificación y gestión del destino, basada en criterios de sostenibilidad, inteligencia turística y participación ciudadana.

El proyecto está ya en licitación con un presupuesto base de 199.650 euros (IVA incluido) y cuenta con ser una realidad antes del 15 de junio de este año 2026. Así pues, el contrato tiene como finalidad crear una gran plataforma digital que permita reunir en una única interfaz web —desde donde se podrá descargar la documentación— toda la información relevante sobre el turismo en la comarca saliniense, que pasará a estar conectada con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), pudiendo así compartir información de manera coordinada con otros territorios. Una interoperabilidad que facilitará la comparación de indicadores y poder alinearse a los estándares nacionales de digitalización.

Una actuación concebida como estratégica para el futuro turístico del destino, ya que permitirá a las administraciones públicas y al sector privado tomar decisiones basadas en datos reales y actualizados, mejorando la planificación, gestión de recursos y organización de eventos, aunque también facilitará a la Mancomunidade do Salnés poder detectar tendencias de visitantes, analizar el impacto económico del sector turístico, mejorar la sostenibilidad y el uso eficiente del agua, anticiparse a picos de demanda o a perfeccionar sus campañas de promoción; mejorando así la competitividad del destino.

La actuación está financiada con fondos de la Unión Europea-Next Generation, dentro del programa de modernización y competitividad del sector turístico, otorgando un total de 1.188.098 euros al proyecto ‘DTI Salnés: Nodo de Integración PID y Análisis de Datos Turísticos’.

Flujo de personas

Así pues, aunque el “Data Lake Semántico” funcionará como la columna vertebral del sistema de inteligencia turística, la Mancomunidade avanza ya con la licitación de otras actuaciones de relevancia dentro del proyecto, como la novedosa plataforma inteligente que permitirá monitorear, en tiempo real, el estado de la red comarcal de abastecimiento de agua.(410.260 euros) o la explotación de datos turísticos —que irán integrados en el “Data Lake”— relacionados con el flujo de personas a través del big data, que fue adjudicado recientemente a Orange por 53.240 euros, que continuará prestando este servicio con el objetivo de obtener y tratar cuántos turistas visitan la comarca, si pernoctan o no, cuánto tiempo permanecen, cómo se distribuyen por municipios o de dónde proceden.

A partir de esa información, con la que la Mancomunidade do Salnés ya viene trabajando los últimos años, se generan cuadros de mando, informes mensuales y análisis comparativos que ayudan a comprender el comportamiento real de visitantes y turistas, pudiendo evaluar el impacto del sector y su evolución en la comarca.

Así, a falta de conocer todos los datos detallados del pasado año 2025, el ejercicio anterior —2024— cerró con récord de turistas, que alcanzó la cifra de 1.752.745 personas, con una pernoctación media de 3,7 días. Pero además, se estimó por primera vez el impacto económico que deja el turismo en la comarca, cuya estimación se cifró en 496 millones de euros.

Una cuestión —saber cuánto dinero deja en la comarca esta actividad económica— que tratará también de conocerse de forma más detallada gracias a la unificación de datos a través de este “Data Lake Semántico” que la entidad supramunicipal tratará de poner en funcionamiento este mismo año.

Así, a falta de conocer los datos del pasado año, sí se conoce la situación histórica vivida en verano, cuando en los meses de junio, julio y agosto se batió la marca de 907.000 turistas. Una situación que llevó al servicio de abastecimiento de agua al límite. Cuestión que se controlará de forma más precisa ahora gracias a la plataforma inteligente, que monitorizará hasta 37 puntos de la red comarca de agua, para detectar incidencias o anomalías tan pronto estas se produzcan, además de registrar datos de consumo de agua que se integrarán dentro del centro de datos unificado, que servirá para tomar decisiones más eficaces a tiempo real.

Medidas que se suman al proyecto para ampliar la ETAP de Treviscoso o las mejoras en la planta de bombeo y la megaplanta de paneles solares.