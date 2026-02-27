Más de una docena de bodegas participarán en las XII Xornadas de Viños Espumosos de Cambados

El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, y el alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, en la presentación Cedida

La duodécima edición de las Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas ‘Essspop!’ volverá a celebrarse en el Parque de Torrado durante la próxima Semana Santa, tras el éxito de público del pasado año. Así, la capital del albariño acogerá la feria del 27 al 29 de marzo para promover el consumo de vinos espumosos más allá de la época navideña. Un trabajo promocional que arrancó ya desde la ciudad de Ourense, desde donde la Concejalía de Enoturismo ha querido presentar el evento enogastronómico, en el que participarán un total de trece bodegas.

Así, desde el Centro Cultural José Ángel Valente de la ciudad termal, el edil José Ramón Abal, acompañado por el alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, destacó la consolidación de una cita que contará con la participación de las bodegas Martín Códax, Albamar e Infindo, de Cambados; Pablo Padín, Paco & Lola y Serylau, en Meis; Castro de Gondes, Mar de Frades y Terra de Asorei, de Meis; Tomada de Castro, de ribadumia; Golge a Golpe, de Vilanova; y Terras de Lantaño, de Portas; que protagonizarán la degustación.

No obstante, en la cita no faltarán actuaciones en directo, que correrán a cargo de Take it Easy (el 27, a las 20:30 horas), Chiña (el 28, a las 13:30 horas), ‘Sufre Mamón’, como tributo a Hombres G (también el sábado, a las 20:30) y GaliFunk Brass (domingo 29, a las 13:30 horas).

Evolución del mercado

La delegación cambadesa estuvo formada por Abal, el empresario José Luis Vilanova y Jacobo Aragunde, en representación de la organización del evento, que destacó la evolución de los vinos espumosos en el mercado desde 2012, cuando cinco bodegas fueron pioneras poniendo en el mercado unas 12.000 botellas. Trece años después, al cierre de 2025 se comercializaron 126.714 botellas, lo que demuestra ya un producto consolidado en el porfolio de las bodegas de la DO Rías Baixas.

Un vino que destacó también el alcalde ourensano, que prometió visitar Cambados también durante la celebración de la feria vitivinícola y quien sabe también si durante la Festa do Albariño, para la que Abal señaló la intención de dar alguna distinción a Pérez Jácome. Asimismo, la promoción de la feria ‘Essspop!’ continuará en futuros años por las siete ciudades gallegas.